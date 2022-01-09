شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى وخالد الصاوى وعمرو الليثى ينعون الإعلامى وائل الإبراشى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من النجوم والفنانين على تقديم واجب العزاء في وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، الذى رحل عن عالمنا منذ قليل بعد صراع مع فيروس كورونا عن عمر يناهز الـ 58 عامًا، حيث حرص النجم محمد هنيدي على نشر صورة للراحل عبر حساباته الشخصية وكتب: "البقاء لله في الإعلامي الكبير وائل الإبراشي".



محمد هنيدي ينعي الإبراشي

بينما حرص النجم خالد الصاوي على نعي الإعلامي الراحل وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ببالغ الحزن أنعى الصديق العزيز والإعلامي الكبير الأستاذ وائل الإبراشي، أسأل الله العلي القدير أن يغفر له ويرحمه وأن يلهم الأسرة والأحباء الصبر والسلوان"، كما قدم الإعلامي عمرو الليثي، واجب العزاء، وكتب عبر حسابه بموقع فيس بوك:"انعي بمزيد من الحزن والأسى أخي الحبيب و صديق العمر وائل الإبراشي.. أسأل الله أن يتغمده في واسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون".



عمرو الليثي



خالد الصاوي

يشار إلى أن حالة الإعلامى وائل الإبراشى شهدت تطورات إيجابية خلال الفترة الماضية، بعد معاناة طويلة مع مضاعفات فيروس كورونا، ووفقًا لما ذكره الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، فى مداخلة هاتفية لأحد البرامج التليفزيونية – خلال شهر سبتمبر الماضى – أكد أن حالة الإعلامى وائل الإبراشى باتت تشهد تحسنًا كبيرًا، وذلك بعدما كشفت تحاليل كورونا التى يجريها بشكل دورى تطورات إيجابية بالمقارنة مع حالته فى بداية إصابته بالفيروس نهاية العام الماضى.

وأكد الدكتور حسام حسنى أن رئتيه تعافتا بشكل كبير، وعادت أنسجتهما لقوتها مرة أخرى، متوقعًا أن يعود الإعلامى الكبير إلى عمله مرة أخرى لاستئناف تقديم برنامجه على شاشة التلفزيون المصرى.

وأصيب الإعلامى وائل الإبراشى نهاية العام الماضى بفيروس كورونا، لكن مضاعفات الإصابة بالفيروس استمرت معه منذ ذلك الوقت وحتى الآن، وأبعدته عن الشاشة، ثم عاد الإبراشى لاستكمال علاجه فى المنزل فى شهر مارس الماضى بعد استقرار حالته بالمستشفى عقب 3 أشهر من العلاج، ومن وقتها وهو يواصل علاجه.