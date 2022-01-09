شكرا لقرائتكم خبر عن من يخت ليوناردو لـ ديفيد بيكهام.. المشاهير يستمتعون بإجازاتهم فى عرض البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الوقت الحالي هو الأمثل بالنسبة لأكثر من نجم يحاولون الاستمتاع بوقتهم فى البحر مثلما رصدت أعين مصورى الباباراتزى لاثنين من مشاهير العالم ما بين التمثيل وكرة القدم، وهما الثنائى ليوناردو دى كابريو وديفيد بيكهام حيث ظهر الأول على متن اليخت الخاص به مع صديقته، بالإضافة لمجموعة من أصدقائه ليحصل على استراحة من ضغوطات التصوير لمدة قليلة.



ليوناردو





يخت ليوناردو



يخت بيكهام

في حين حرص ديفيد بيكهام مع فيكتوريا على الاستمتاع بوقته هو الآخر على متن اليخت الخاص به، والذى يبلغ سعره حوالى 5 ملايين دولار.



بيكهام وفيكتوريا

والتقطت الصحيفة البريطانية بعض الصور لعائلة بيكهام خلال استماعتهم برحلتهم البحرية، حيث كان يقدم لهم الموظفين المشروبات على صينية فضية.



يخت بيكهام

وقال مصدر لصحيفة "The Sun" الشهر الماضي، إن ديفيد كان يبحث عن يخت ليشتريه فى الصيف الماضى لكن لم يجد ما يرغب فيه، وقرر أن يصمم اليخت بنفسه، ليقضى فيه الإجازة مع أفراد عائلته.

ويستوعب اليخت ما يصل إلى 10 ضيوف في خمس غرف فاخرة، مع وجود أربعة من أفراد الطاقم على متنه على استعداد لتلبية جميع احتياجات العائلة الشهيرة.

وتبلغ سرعة اليخت 20 عقدة وتصل سرعته القصوى إلى 30 عقدة، ويمكن السفر به لمسافة 300 ميل بحري دون الحاجة إلى التزود بالوقود، ويتميز اليخت بمنصة سباحة ممتدة وسطح شاطئ وله محركان يولد كل منهما 2400 حصان.

وأطلت فيكتوريا بفستان أسود قصير أظهر رشاقتها وأكملت إطلالتها بارتداء نظارة شمسية سوداء ضخمة، وصففت شعرها على هيئة ذيل حصان، ووضعت مكياج بسيط على وجهها، بينما ارتدى ديفيد تيشرت أبيض وشورت قصير أسود مع قبعة بيسبول بيضاء.