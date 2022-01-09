راشد الماجد يعلن عن حفله في مهرجان دبي للتسوق.. وهذا الفنان يشاركه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان السعودي راشد الماجد عن حفله القادم في دبي في ختام حفلات مهرجان دبي للتسوق، مع الفنان وليد الشامي.

وكتب راشد الماجد عبر حسابه بموقع “انستغرام”: “أحبائي في الإمارات يسعدني الإعلان عن مشاركتي بالاحتفالات الختامية لمهرجان دبي للتسوق ألقاكم في 29 يناير في كوكا كولا أرينا”.

وكان آخر حفلات الفنان راشد الماجد في العاذرية بمشاركة الفنانة هدى الفهد، وكذلك شارك في ميدل بيست مع نخبة من الفنانين، منهم وائل كفوري وإليسا وميريام فارس وأصالة نصري وماجد المهندس ونانسي عجرم وآخرون، وكذلك في ليلة تكريم أسير الشوق مع مجموعة مع الفنانين منهم محمد عبده وأصالة نصري وعبادي الجوهر وضمن “موسم الرياض”.