شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام بالشعر الأصفر في أحدث ظهور له.. ومتابعوه يشبهونه بمطرب راب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان محمد إمام، متابعيه وجمهوره بصورة جديدة له بالشعر الأصفر في أحدث ظهور له عبر منصات السوشيال ميديا، حيث نشر منذ قليل صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، ليضيف في التعليقات حساب كل من الفنان كريم محمود عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي، وكتب قائلاً: "الغزالة رايقة، ما الناس الحلوة سايقة"، ليستقبل إمام الكثير من التعليقات التي شبهته بمطرب التراب مروان موسي.



محمد إمام

ويصور إمام حاليً مشاهد فيلم "عمهم"، من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، ويشارك في بطولته أيضًا سيد رجب، والفنانتان هدى المفتى وآيتن عامر، واللاتى جاءتا بدلاً من أمينة خليل ورحاب الجمل، وينافس إمام خلال الأحداث على بطولة الجمهورية للملاكمة.

ويسجل الفيلم التعاون الثانى بين محمد إمام والمخرج حسين المنباوى بعدما قدما سويًا فيلم "ليلة هنا وسرور" عام 2018 وشارك في بطولته ياسمين صبرى، فاروق الفيشاوى، بيومى فؤاد، رحاب الجمل، محمد سلام، ولاعب المصارعة العالمى كرم جابر، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج حسين المنباوى، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى أكشن كوميدى.

وكان آخر أفلام محمد إمام، "لص بغداد" وشارك في بطولته فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، سعد المختار وضيفا الشرف أحمد رزق وبيومى فؤاد، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.