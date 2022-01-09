شكرا لقرائتكم خبر عن 155 مليون دولار لـ فيلم الأنيمشن سكارليت جوهانسون الجديد Sing 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم Sing 2 إلى 155 مليون دولار بـ شباك التذاكر العالمى، وذلك منذ طرحه 22 ديسمبر بـ دور العرض المختلفة حول العالم، العمل من إنتاج شركة Universal، وانقسمت الإيرادات بين 99 مليونًا و712 ألف دولار بـ شباك التذاكر الأمريكي، و55 مليونًا و363 ألف دولار بمختلف الدول حول العالم.

يدور فيلم Sing 2 حول Buster Moon وأصدقائه الذين يجب عليهم إقناع نجم موسيقى الروك المنعزل Clay Calloway بالانضمام إليهم فى افتتاح عرض جديد.

العمل من بطولة مجموعة من النجوم العالميين منهم ماثيو ماكنهوى، تارون إجيرتون، تورى كيلى، ريس ويذرسبون، نيك كرول، سكارلت جوهانسون، بوبي كانافال، هالسي، بونو، إريك أندريه، فاريل وليامز، ليتيتيا رايت.

وشارك فيلم الأنيمشن Sing 2 في مهرجان البحر الأحمر السينمائى فى دورته الافتتاحية العرض الأول فى العالم العربى للجزء الثانى من فيلم التحريك المنتظر "هيا نغنى 2" أو " Sing 2" ، للمخرج البريطاني الحاصل على جوائز جارث جينينجز.

كما يقوم الثنائى أريانا جراندى وسينثيا إريفو ببطولة الفيلم الموسيقى الجديدWicked، الذى سيكون من إنتاج شركة Universal، ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع"deadline"، سيقوم المخرج جون إم تشو بإخراج العمل.

فيلم Wicked الجديد مستوحى من المسرحية الموسيقية التي تحمل نفس الاسم، والتي يتم عرضها منذ 18 عامًا، على أن تلعب ستلعب إريفو دورElphaba، بينما ستلعب جراندي دور Glinda.

فيلم Wicked قيد التطوير حاليًا، ومن المقرر أن يبدأ إنتاج العمل الجديد في خلال الصيف من العام المقبل 2022 بـ المملكة المتحدة.

ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، لم تكشف Universal الكثير من المعلومات حول العمل الجديد بخلاف بطلتيه والمخرج، على أن يتم طرح مجموعة من المعلومات حول العمل في الفترة المقبلة.