شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة من كواليس اليوم الأول لتصوير مسلسل "ملف سرى" لـ هانى سلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان محمد محمود عبد العزيز، متابعيه بأول صورة من كواليس تصوير مسلسل "ملف سري" الذى يشارك في بطولته مع الفنان هانى سلامة، وعدد من النجوم، حيث نشر صورة عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام تجمعه مع سلامة، وكتب: "بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، اللهم اكتبلنا الخير والنجاح واكرمنا يا رب العالمين، دعوات حضراتكم، مسلسل (ملف سرى)، تأليف محمود حجاج، إخراج حسن البلاسى، رمضان 2022 إن شاء الله.



مسلسل ملف سرى

وتعاقدت الشركة المنتجة مع عدد من الفنانين للمشاركة في بطولة المسلسل وعلى رأسهم ماجد المصرى، ميرهان حسين، عائشة بن أحمد، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، شيرين، كارولين عزمى، صبا الرافعى، إيمان يوسف وجارٍ التعاقد مع باقى الفنانين.

من ناحية أخرى تنتظر الفنانة عائشة بن أحمد عرض مسلسل "وعد إبليس" للنجم عمرو يوسف، وتجسد عائشة دور زوجة عمرو يوسف، ويجمع بينهما العديد من المواقف في إطار رومانسي وأيضًا ملئ بالإثارة والغموض ومن المقرر عرض المسلسل خلال الأيام المقبلة على إحدى المنصات الإلكترونية، ويعد المسلسل أول أعمال الفنان عمرو يوسف في عالم المنصات، ويضم المسلسل 6 حلقات فقط.

وكان آخر ظهور للفنانة عائشة بن أحمد فى مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، محمد التاجى، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.