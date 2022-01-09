شكرا لقرائتكم خبر عن ماثيو ماكونهي يحتفل بعيد ميلاد والدته الـ90 بهذه الطريقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الممثل العالمى ماثيو ماكونهى الحائز على جائزة الأوسكار أكثر من مرة على الاحتفال بعيد ميلاد والدته الـ90 من خلال حسابه على موقع إنستجرام، إذ نشر صورة لها وهى تحتفل بتلك المناسبة وترتدي تاج وزى مكتوب عليه الرقم 90، وكتب فى تعليقه على الصورة: " عيد ميلاد سعيد يا أمي، أتمنى لكى العيش دائمًا على الفرح والتسامح والمقاومة ولا أتخيل عدم تواجدك فى حياتنا".



ماثيو ماكونهى

وكان نال الممثل ماثيو ماكونهى الحائز على جائزة الأوسكار من قبل على جائزة أخرى مؤخراً بعيداً عن أعماله الفنية، وهى الجائزة التي تمثلت فى نيل لقب أفضل فاعل خير لهذا العام من قبل هوليوود ريبورتر، وذلك بعد أن جمعت مؤسسته Just keep livin 7.7 مليون دولار للإغاثة من العاصفة في تكساس.

ونظم الممثل البالغ من العمر 52 عامًا في مارس من العام الماضي حملة كبيرة للمساعدة في جمع التبرعات في أعقاب العاصفة "أوري" التي ضربت تكساس في فبراير من 2021، ومن بين الفنانين الذين شاركوا معه بوست مالون وكيلي كلاركسون وويلي نيلسون وميراندا لامبرت وغيرهم.

من ناحية أخرى سبق وكشف النجم ماثيو ماكونهى خلال فيديو له نشره عدد من المواقع الأجنبية عن آخر تطورات رغبته في الترشح لمنصب حاكم ولاية تكساس ودخول عالم السياسة، وذلك بعد فترة من إعلان نيته إمكانية القيام بالأمر في وقت سابق من العام الماضى.