رمضان 2022.. انطلاق تصوير مسلسل "ملف سري" لـ هاني سلامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

بدأ النجم هاني سلامة، تصوير أول مشاهده بمسلسل "ملف سري" الذي يخوض إنتاجه مجموعة فنون مصر للإنتاج والتوزيع للمنتجين محمد محمود عبد العزيز وريمون مقار.

ونشر محمد محمود عبد العزيز، صورة له مع هاني سلامة وريمون مقار، عبر حسابه على تويتر، وعلق: "بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. اللهم اكتبلنا الخير والنجاح وأكرمنا يا رب العالمين، دعوات حضراتكم.. مسلسل (ملف سري)، تأليف محمود حجاج، إخراج حسن البلاسي، رمضان ٢٠٢٢ إن شاء الله.. أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا".

وعاد مؤخرا المنتجين محمد محمود عبد العزيز وريمون مقار للإنتاج مرة أخرى بعد فترة توقف بمسلسل "نقل عام" الذي تدور أحداثه في 30 حلقة، ومن المقرر عرضه في الموسم الشتوي، ويسجل العمل التعاون الثاني بين محمود حميدة والمنتج ريمون مقار والمنتج محمد محمود عبدالعزيز بعدما قدّم معهما مسلسل "الأب الروحي" عام 2017.

المسلسل يشارك في بطولته النجوم: سوسن بدر، دينا، ميرهان حسين، ونور النبوي وغيرهم، من إخراج عادل أديب، وكتابة ورشة مجموعة فنون مصر تحت إشراف السيناريست محمد إسماعيل أمين.