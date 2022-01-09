فن ومشاهير

رمضان 2022.. يسرا تبدأ تصوير مسلسل "أحلام سعيدة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

بدأت الفنانة يسرا اليوم الأحد، تصوير مسلسل "أحلام سعيدة"، المقرر أن تخوض به سباق دراما رمضان 2022.

ونشرت يسرا، صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "توكلنا على الله، أول يوم تصوير مسلسل رمضان 2022، أحلام سعيدة -اسم مؤقت-".

وأضافت: "المسلسل من إنتاج العدل جروب، تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة".

مسلسل "أحلام سعيدة" يجمع الفنانات يسرا، وغادة عادل، ومي كساب، مع المخرج عمرو عرفة بعد 8 سنوات من إخراجه مسلسل "سرايا عابدين" عام 2014.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة يسرا مسلسل "حرب أهلية" في شهر رمضان 2021، مع النجوم: مايان السيد وجميلة عوض وباسل خياط وأروى جودة ورشدي الشامي وسينتيا خليفة وغيرهم، من إخراج سامح عبد العزيز.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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