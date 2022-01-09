تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة بعد إصابته بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت سحر عبد الرحمن أبو زهرة، ابنة الفنان القدير، تطورات الحالة الصحية لوالدها بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكتبت سحر، عبر حسابها على "فيسبوك": "بابا إيجابي كورونا.. ولكن الحمد لله حالته مستقرة 100%، وأكد لنا الدكتور طارق السيد مدير مستشفى العجوزة أنه سيتعافى منها سريعا بإذن الله، لأنه حصل على 3 جرعات للتطعيم.. أسألكم الدعاء له بالشفاء".

وكان عازف البيانو أحمد أبو زهرة، كشف في وقت سابق تفاصيل الحالة الصحية لوالده الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، الذي يخضع حاليا للعلاج في مستشفى العجوزة.

وقال أحمد أبو زهرة، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "تم نقل الوالد الفنان عبد الرحمن أبو زهرة إلى المستشفى، منذ 3 أيام، بعد شعوره بأعراض الإصابة بفيروس كورونا".

وتابع: "بعد إجراء المسحات الطبية، تأكد الأطباء بالفعل من إصابته بالفيروس، وحالته الصحية حاليا مستقرة".

الفنان عبد الرحمن أبو زهرة شارك في رمضان الماضي، في مسلسل "هجمة مرتدة"، الذي قام بطولته أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، وينتظر حاليا عرض الفيلم السينمائي "أهل الكهف"، الذي يشارك في بطولته مع خالد النبوي، محمد ممدوح، غادة عادل، محمود حميدة، محمد فراج، وبيومي فؤاد، وغيرهم.

كما ظهر كضيف شرف في مسلسل "موضوع عائلي" الذي عُرض على منصة شاهد VIP، بطولة ماجد الكدواني ورنا رئيس، وإخراج أحمد الجندي.