نجل شعبان عبدالرحيم يكشف حقيقة مشاجرته مع شقيقه بسبب الميراث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

بعد عامين من رحيل المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم، انتشرت خلال الأيام الماضية أنباء النزاع بين أبنائه عصام وعبدالرحيم حول ميراثه، ووصول الأمر إلى حد تعدي الأخير على شقيقه الأكبر بالسب والقذف.

الفنان عصام عبدالرحيم في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، علق على ما يحدث، وقال: "غالبية ما تردد مبالغ فيه، ولم يصل الأمر إلى التعدي".

وأضاف: "أخي عبدالرحيم وكل اخواتي فوق رأسي، والبعض للأسف حاول اللعب في دماغ أخي، ولكن الحمد لله لم ولن ينجحوا، ولم تصل كما تردد إلى خناقة وسب وقذف، حتى نجلس سويا للتصافي، مفيش حاجة حصلت من ده كله".

عصام تابع: "مفيش خلاف على الميراث مع أخواتي، ونستعد حاليا جميعا لإستكمال تجهيزات المتحف الخاص بالوالد".

جدير بالذكر أن الفنان شعبان عبدالرحيم توفي في 3 ديسمبر 2019.