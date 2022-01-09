شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة وهبة تعلن إصابتها بـ أوميكرون.. وتعلق: الحذر لا يمنع القدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإعلامية بسمة وهبة، إصابتها بفيروس كورونا متحور "أوميكرون"، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام" وذلك رغم احترازها واتخاذها كل الإجراءات التي يمكن أن تمنع إصابتها بالفيروس، حيث كتبت بسمة وهبة عبر إنستجرام: "سنين بهرب واجرى واستخبى من الفيروس الملعون ولكن الحذر لا يمنع القدر، أصبت بأوميكرون والحمد لله على كل حال يارب عنا".



بسمة وهبة

يذكر أن الإعلامية بسمة وهبة كنت قد تعرضت لوعكة صحية مفاجئة خلال الفاصل الإعلاني لبرنامجها 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، وكشف المسؤول عن صفحة الإعلامية عن نقلها إلى العناية المركزة، مطالبًا محبي ومتابعي الإعلامية بالدعاء لها بالشفاء العاجل، ونشر صورة للإعلامية وهي على فراش المرض من داخل المستشفى، وعلق عليها قائلًا: "بطلب من كل جمهور ومحبي الإعلامية بسمة وهبة الدعاء لها بالشفاء العاجل.. فضلًا وليس أمرًا، حيث إنها نُقلت إلى الرعاية المركزة"، ولكنها تعافت وعادة للبرنامج مرة اخري ومن ثم اصيب بفيروس كورونا المستجد.

وتوقف استكمال إذاعة الحلقة من برنامج "90 دقيقة" على شاشة قناة المحور، لإصابة الإعلامية بسمة وهبة بوعكة صحية أثناء الفاصل تم نقلها على إثرها إلى المستشفي.

ويشار إلى أن بسمة وهبة عرضت فى الفقرة الأولى للبرنامج تقريراً عن الدور المجتمعي الذي يقوم به حزب مستقبل وطن في تواصل قوافل المساعدات المقدمة من الحزب لأهالي محافظة أسوان من أجل مساندة المتضررين من السيول كما ناقشت في الفقرة الثانية من البرنامج أزمة أغاني المهرجانات، وقالت إن هناك جدلا حول أغاني المهرجانات في المجتمع المصري، مضيفة: "الجدل حول مطربي المهرجانات عاد بقوة بسبب قرار هاني شاكر بمنع بعض مطربي المهرجانات".