شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد فى عيد ميلادها الـ64: كل يوم أستيقظ فيه بصحة جيدة أقول الحمد لله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة سميرة سعيد عن جلسة تصوير جديدة بمناسبة عيد ميلادها، حيث ظهرت في غاية الجمال والأناقة والشباب رغم سنها، وعلقت سميرة على الصورة التي نشرتها من خلال إنستجرام الخاص بها بـ"في كل يوم أستيقظ فيه بصحة جيدة أقول الحمد لله ..غدًا عيد ميلادي الـ64".



سميرة سعيد تحتفل بعيد ميلادها الـ64



سميرة سعيد تحتفل بعيد ميلادها



سميرة سعيد في جلسة تصوير جديدة



سميرة سعيد

وكانت قد احتفلت الفنانة الكبيرة سميرة سعيد بالعام الميلادى الجديد، وقالت عبر حسابها الرسمى بتويتر: "بعد مرور سنتين من عدم الاستقرار النفسي.. ينتابني إحساس بالتفاؤل والاستبشار بسنة أكثر هدوءًا واقبالاً على الحياة "لكن يظل كل هذا مجرد إحساس"، كل عام وأنتم بالف خير".

وفى سياق آخر طرحت الديفا سميرة سعيد على اليوتيوب، أحدث أغانيها الجديدة "الوقت الحلو" وهى خامس أغنيات ألبومها الجديد "إنسان آلي"، الذى قررت أن تطرح أغنياته على فترات متقاربة.

يذكر أن سميرة سعيد طرحت من قبل أغنية "بحب معاك" من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع موسيقى أحمد حسام.. وأيضا أغنية "متاهة" من كلمات شادى نور، ألحان بلال سرور، توزيع موسيقى هانى ربيع، وأغنية "الساعة اتنين بالليل" كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، " Mon Chéri "، كلمات محمد القاياتى، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب.