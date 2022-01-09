شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء سلطان يطرح "ده حب ولا" رابع أغنيات ألبومه الجديد.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب بهاء سلطان، لطرح أغنية "ده حب ولا"، وهى الأغنية الرابعة من أغانى ألبومه الجديد "سيجارة"، والمقرر طرحها اليوم الأحد، وهى من كلمات نصر محروس، ألحان عزيز الشافعى، توزيع جيزو، ميكس وماستر هانى محروس.

وسبق وأعلن المنتج والمخرج نصر محروس، خلال حلقة الصلح بينه وبين بهاء سلطان ببرنامج الإعلامية والفنانة إسعاد يونس "صاحبة السعادة"، إن ألبوم بهاء سلطان "سيجارة"، سيتم طرحه من خلال تقديم أغنية كل أسبوع أو 10 أيام، وذلك بعدما قدم بهاء سلطان خلال الحلقة أغنيات من الألبوم، وهى: "ليالي طويلة"، و"أنا مش هندم"، و"أسيبك ليه"، و"عاملين الصح".

المشوار الفنى بين بهاء سلطان ونصر محروس بدأ فى عام 2000، بعد أن تعاقدت شركة "فرى ميوزك" مع الفنان، على أن تقوم الشركة التى يمتلكها "محروس"، بإنتاج وتوزيع الأعمال الفنية، وبالفعل قدم بهاء عددا من الألبومات الغنائية الناجحة أبرزها: "ياللى ماشي"، 3 دقايق، قوم أقف، كان زمان".

توقف التعاون بين الثنائى لمدة 5 سنوات تقريبًا، حتى أعلنا عن تعاقد جديد مدته 5 سنوات بدأ عام 2009، وتم الاتفاق بينهما على تقديم بهاء لـ 5 ألبومات غنائية بخلاف الأغنيات "السينجل"، وبالفعل قدم بهاء ألبوم "ومالنا".