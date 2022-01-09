رانيا يوسف : ” أى مجهول عايز يتشهر بيحط إسمي في أي حاجة “

كتب امير فتحي في الأحد 9 يناير 2022 05:55 مساءً - شنت الفنانة ” رانيا يوسف ” هجوما على مغني الراب ” الجوكر ” على خلفية ذكره لإسمها بأحدث أغانيه ” التالتة ممكن ” التي تصدرت المرتبة الثانية في تريند موقع الفيديوهات يوتيوب .

فقالت رانيا يوسف في مداخلة هاتفية لبرنامج كلام الناس : ” أنا بصور ومش فاضية لأي حاجة من الحاجات دي ولا أعرف أي حاجة عن الموضوع ده ” .

وتابعت : ” واللي عمل كدة عايز يتشهر .. ما هو أي حد وأى مجهول عايز يتشهر بيحط إسمي في أي حاجة، مفيش حاجة غير كده .. أي حد عايز يعمل حوار عشان يتقري فبيحشر إسم رانيا في النص ” .

وأضافت : ” الواحد مش معقولة هيسيب شغله وحياته ويدور على ناس مجهولة عايزة تتشهر على حسابه فبيقولوا أي حاجة وأي كلام .. وده قدرنا في السوشيال ميديا ” .