شكرا لقرائتكم خبر عن سهير رمزى: مالحقتش أفرح بالأوضة الجديدة ولعت بكل محتوياتها والجيران أنقذونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة الكبيرة سهير رمزى تفاصيل اشتعال فيلتها بمنطقة الشيخ زايد في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، حيث قالت لـ"الخليج 365"، إن هناك غرفة جديدة أسستها في حديقة الفيلا التي تقطن بها على البيسين عبارة عن غرفة للجلوس فقط، وكل محتوياتها من الخشب وكانت تشاهد فيها التليفزيون مساء أمس السبت هي وزوجها.

وأضافت رمزى قائلة: "بداخل هذه الغرفة دفاية كبيرة، عقب الانتهاء من الجلوس فيها، صعدت للدور الثانى من الفيلا للنوم، ولكن نسيت فيشة الدفاية في مشترك الكهرباء، حتى سخنت لتشتعل النيران بالتليفزيون بعدما أحدثت ماسًا كهربائيًا، وانتشرت النيران فى باقى محتويات الغرفة، والتهمت الكراسى الخشب والستائر".

واستكملت رمزى حديثها قائلة: "للأسف الغرفة ولعت وأنا وعلاء جوزى نايمين مش حاسين، وعندما شاهد الجيران النيران تشتعل في الغرفة، قعدوا يكلمونا ويخبطوا على البيبان وإحنا مش سامعين، وفى الآخر كسروا الباب ودخلوا أطفوا الحريق، معلقة: "بشكرهم جدا جدا، والحمد لله إننا نجونا من هذا الحريق، ومالحقتش أفرح بالأوضة الجديدة دى لأنى كنت لسه جايبها وولعت بكل محتوياتها".

يذكر أن النجمة سهير رمزى انتهت مؤخرا من تصوير مسلسل "القاتل الذى أحبنى"، حيث تشارك في بطولته مع النجم هانى رمزى، وعدد كبير من الفنانين منهم صلاح عبد الله، أحمد فؤاد سليم، محمد أبو داوود، رانيا منصور، لقاء سويدان، وفاء سالم، محسن منصور، دنيا ماهر، ياسر فرج، عبير منير، هبة الهوارى وعدد آخر من الفنانين، من تأليف صلاح عربى، للمخرج عمروعابدين.