شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكي: الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة مستقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكى، إن الحالة الصحية للفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة مستقرة، بعد أن أثبتت التحاليل الطبية إصابته بفيروس كورونا، موضحًا أنه يحظى برعاية طبية فائقة، مضيفًا أن النقابة تتابع حالته بشكل مستمر مع الأطباء المتابعين لحالته داخل مستشفى العزل بالعجوزة.

يذكر أن الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة شارك مؤخرًا في مسلسل "موضوع عائلي"، والذي يقوم ببطولته كل من ماجد الكدواني ومحمد شاهين ورنا رئيس وإخراج أحمد الجندى.

على جانب آخر، انتهى الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة من تصوير مشاهده في الفيلم الجديد "أهل الكهف"، الذي تدور أحداثه في حقبة زمنية قديمة، ويتناول قصة "أهل الكهف"، التي تم ذكرها في القرآن الكريم.

فيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمي، عمرو عبد الجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبدالرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد وماجد المصري، من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.