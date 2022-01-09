شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين يستكمل تصوير مسلسل "الثمانية" فى مصر الجديدة خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستكمل الفنان آسر ياسين تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسل "الثمانية" فى مصر الجديدة خلال أيام بعد انتهائه من تصوير المشاهد الخارجية فى إحدى الدول الأوروبية الأسابيع الماضية، وينتمي المسلسل لنوعية 15 حلقة.

وقررت الجهة المنتجة للعمل رفع عدد حلقات المسلسل من 8 حلقات إلى 15 بعد أن انضم السيناريست عمرو سمير عاطف، للمشاركة في كتابة سيناريو وحوار المسلسل، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية.

يقوم ببطولته عدد كبير من النجوم بجانب آسر ياسين، هم: غادة عادل، خالد الصاوى، ريم مصطفى، محمد علاء جاميكا، محمود البزاوي، لارا إسكندر، منذر رياحنة، وعدد من ضيوف الشرف ومن إخراج أحمد مدحت، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

وتجسد الفنانة غادة عادل ضمن أحداث مسلسل "الثمانية"، دور ممثلة خلال الأحداث وتتعرض لكثير من المواقف الصعبة وتدخل فى صراعات وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق، بينما يجسد الفنان آسر ياسين دور ضابط مباحث ويواجه العديد من الصراعات وتدور الأحداث فى إطار إجتماعى أكشن.

من ناحية أخرى يشارك الفنان آسر ياسين فى الموسم الرمضانى المقبل بمسلسل "suits" بالعربي، حيث جمعت أولي مشاهد العمل بين آسر ياسين وأحمد داوود الخميس الماضى فى الديكور الخاص بالمسلسل.