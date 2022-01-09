شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "الجريمة" يتخطى الـ8 ملايين جنيه فى 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فيلم "الجريمة" للنجم أحمد عز، تحقيق نجاحًا كبيرًا منذ طرحه في دور العرض السينمائية الأربعاء الماضي، كما تصدر الفيلم قائمة إيرادات السينمات المصرية لليوم الرابع على التوالي، وحقق أمس السبت 1,680,025 ليحتل صدراة شباك التذاكر في 4 أيام 8 ملايين و424 ألفًا و463 جنيها.

فيلم "الجريمة" من بطولة كل من، أحمد عز، ماجد الكدواني، سيد رجب، منة شلبي، رياض الخولي، ونبيل عيسى، ومحمد الشرنوبي، وميرنا نورالدين، وناردين فرج، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، تأليف وإخراج شريف عرفة، إنتاج هشام عبدالخالق، وأحداثه تدور في إطار بوليسي تشويقي حول جريمة قتل.