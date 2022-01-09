انتهاء مونتاج "11:11" وطرح الأفيش التشويقي استعداداً لعرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انتهى فريق عمل فيلم "11:11" مؤخراً من تصوير جميع مشاهده، كما انتهى المخرج كريم أبوزيد من كافة عمليات المونتاج الخاصة به، وطرحت الجهة المنتجة الأفيش التشويقي للعمل تمهيداً لطرح الأفيشات الرسمية خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك استعداداً لطرح الفيلم بالسينمات في أواخر شهر يناير الجاري .

يشار إلى أن فيلم "11:11" تأليف ياسر عبدالباسط وبطولة غادة عادل وإياد نصار ومحمد الشرنوبي وهند عبدالحليم وعمر الشناوي وإنجي المقدم، وإخراج كريم أبو زيد في أول تجربة إخراجية له في السينما، وإنتاج شركة سيلفر جرين أيمن نجيب في ثاني تجربة إنتاجية بعد مسلسل "أنصاف مجانين".

وتدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق والإثارة، حيث يقع الحدث الرئيسي بالفيلم في الساعة 11 و11 دقيقة، وفي هذا التوقيت تحديدا تحدث أشياء لم يتوقعها أحد، ويتورط إياد نصار في مشكلة كبيرة تؤدي إلى تورط عدد من الأشخاص معه بدون قصد منه .