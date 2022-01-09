شذى تعلن إصابتها بكورونا (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت المطربة شذى إصابتها بفيروس كورونا، اليوم الأحد.

ونشرت شذى صورة تحليل الفيروس، على خاصية، "القصص القصيرة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكتبت شذى على الصورة: "الحمد لله إيجابي، أي حد إتعامل معايا الفترة اللي فاتت يطمن على نفسه ربنا يعديها على خير يا رب".

طرحت المطربة شذى أحدث أعمالها الغنائية والتي تحمل اسم "اشتغالة ولا لأ"، على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، وذلك سبتمبر الماضي.

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع جيزو، هندسة صوتية وميكس وماستر ماهر صلاح، رؤية فنية وتنفيذ محمد حامد، وإنتاج كاسيت ميديا.