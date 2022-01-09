نبيل الحلفاوي ينعى المستشارة تهاني الجبالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى الفنان نبيل الحلفاوي، المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، التي رحلت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وكتب الحلفاوي، تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "رحم الله المستشارة تهاني الجبالي نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا وأول امرأة مصرية اعتلت منصة القضاء، كانت سيدة قوية واضحة الرؤية مرتبة الأفكار لا تخشى في الحق لومة لائم، خالص العزاء لأسرتها ومحبيها وللهيئة القضائية".

المستشارة تهانى محمد الجبالي مواليد 20 نوفمبر 1950، ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية سابقا.