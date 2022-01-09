منة شلبي تتهم ممرضتين بالإهمال في صحة والدتها.. تعرف على التفاصيل (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكد مصدر مقرب من الفنانة منة شلبي، أنها حررت بالفعل أمس السبت 8 يناير محضرًا ضد ممرضتين، اتهمتهما بالإهمال في صحة والدتها الفنانة زيزي مصطفى.

وقال مصدر مقرب من منة لـ"الخليج 365": "بالفعل ما تم تداوله في الساعات الأخيرة صحيح، إذ قامت منة بتحرير محضر تتهم فيه ممرضتين كانت أوكلت لهما مهمة رعاية والدتها بالـ إهمال الطبي، بعدما تسببتا في تدهور جرح كانت تعاني منه".

جدير بالذكر أن منة شلبي تعيش حالة من النشاط السينمائي، إذ طُرح لها مؤخرًا فيلمين، الأول "الجريمة" قصة وإخراج شريف عرفة، بطولة أحمد عز، ماجد الكدواني، نبيل عيسى، ميرنا نور الدين، محمد جمعة، سيد رجب، والفيلم الثاني "من أجل زيكو" تأليف مصطفى حمدي، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، محمد محمود، محمود حافظ.