محمد حفظي عضو لجنة تحكيم مسابقة سينما العالم الدرامية في مهرجان صاندانس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان صاندانس السينمائي عن اختيار السيناريست والمنتج المصري محمد حفظي، عضواً في لجنة تحكيم مسابقة سينما العالم الدرامية التي تتنافس فيها أفلام من خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

مهرجان صانداس هو أول المحطات السينمائية في أجندة المهرجانات الكبرى خلال 2022، وأعلن المهرجان يوم الأربعاء الماضي عن إقامة هذه الدورة افتراضياً ضمن إجراءات مكافحة جائحة كوفيد-19 ومستحدثاته في الولايات المتحدة.

وبجوار حفظي، تضم لجنة تحكيم مسابقة سينما العالم الدرامية كل من المخرج البريطاني أندرو هاي، مع لافرانسيه هوي أمينة متحف الفن الحديث في نيويورك.

محمد حفظي سيناريست ومنتج حاصل على العديد من الجوائز، كتب وأنتج وشارك في إنتاج أكثر من 40 فيلما طويلا في مصر، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة والعالم العربي، إضافة للمسلسلات والبرامج التليفزيونية.