نشرت فيديو للتلفيات.. حريق في منزل سهير رمزي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت الفنانة الكبيرة سهير رمزي، عن تعرض منزلها لحريق صباح اليوم الأحد 9 يناير 2022، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستجرام".

وأظهر الفيديو التلفيات في منزلها، وكان مصحوبا بصوت يردد "يا ستار يا رب الحمد لله"، كما كتبت هي تعليقا قالت فيه: "الحمد لله نحن بخير وقدر الله وما شاء فعل حريق بالمنزل اليوم صباحا".

جدير بالذكر أن سهير رمزي عادت للتمثيل مؤخرًا بعد فترة غياب، وتقدم مع الفنان هاني رمزي مسلسل "القاتل الذي أحبه" إخراج عمرو عابدين، والذي بدأ عرضه على إحدى المنصات، ويشارك في بطولته أحمد فؤاد سليم، ورانيا منصور، محمد أبو داوود، وصلاح عبدالله.