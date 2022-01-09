بعمر ال 58 .. نيكولاس كيدج ينتظر مولوده الأول من زوجته الخامسة

كتب امير فتحي في الأحد 9 يناير 2022 03:56 مساءً - أعلن مدير أعمال الممثل ” نيكولاس كيدج ” أن النجم الأمريكي في انتظار مولوده الأول من زوجته الخامسة اليابانية ” ريكو شيباتا ” .
ويعد الطفل المنتظر هو الثالث لـنيكولاس كيدج إذ أنه لديه ولدين من علاقات سابقة أحدهما يبلغ من العمر 31 عامًا والآخر 16 عامًا .. بينما يعتبر الطفل الأول لزوجته .
وكان نيكولاس كيدج قد تزوج من ريكو شيباتا التي تصغره بـ 32 عامًا وتبلغ من العمر 26 عامًا في شهر فبراير من العام الماضي 2021 .
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