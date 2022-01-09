شكرا لقرائتكم خبر عن شذى تعلن إصابتها بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المطربة شذى، إصابتها بفيروس كورونا، وكتبت عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، قائلة: "الحمد الله إيجابى كورونا أي حد اتعامل معايا الفترة اللى فاتت يطمن على نفسه ربنا يعديها على خير يارب".



شذى

وطرحت مؤخرًا المطربة شذى أحدث أغنياتها التى تحمل اسم "اشتغالة ولا لأ"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جيزو.

وأحدث أغنياتها التي تحمل اسم "مقلوبة حياتى"، عبر "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر الغنائي أحمد الجندى وألحان مدين ومن توزيع عمرو إسماعيل ومهندس الصوت ماهر صلاح.

واحتفلت شذى بطرح "مقلوبة حياتى" في حلقة خاصة بتليفزيون ”الخليج 365” وكشفت في لقائها عن كواليس اختيار الأغنية ومشاريعها الغنائية المقبلة، كما كشفت أيضا عن جوانب خاصة في حياتها الشخصية وموصفات شريك حياتها وكذلك العديد من الأمور الشخصية والفنية.

وقالت المطربة شذى خلال اللقاء إنها تحاول تقديم كل ما هو مختلف ومميز، مؤكدة: "راجعة وبقوة.. ومعنديش تارجت عشان مش بنافس حد.. واللى بعمله بكون بحسه.. بختار الأغاني اللى بحسها ومش بمشي ورا الموضة.