شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى فى ذكرى ميلاد زوجته: "أنتى كما أنتى فى قلوبنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم محمد صبحي ذكرى ميلاد زوجته الفنانة الراحلة نيفين رامز، والتى يتوافق ذكرى ميلادها في 8 يناير من كل عام.

ونشر محمد صبحى صورة لها عبر حسابه على فيس بوك، وعلق عليها: "حبيبتي.. لا أنسى عيد ميلادك 8 يناير.. حبيبتي أنتي في مكان أجمل وأرحب وأمن وأعدل.. دعواتي دائمة لك بالرحمة والمغفرة.. أنتي كما أنتي في قلوبنا".



حساب الفنان محمد صبحى فى ذكرى زوجته

في سياق آخر، كرمت وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار النجم الكبير محمد صبحي خلال الاحتفال بمئوية المملكة الأردنية الذي أقيم بجامعة عمان الأهلية عن مجمل مساهماته في الأعمال الفنية والوطنية، وعقب تكريمه قال صبحي: أولاً: أنا سعيد جدًا بهذا التكريم لأني عشقت الأردن من الخريطة، فأنا من مواليد عام 1948 فقد كنت أشعر بالذنب في أنني ولدت من هنا وسلبت فلسطين وقتها وعشت عمري فنيًا مؤمن بهذه القضية.



زوجة محمد صبحى

وأضاف محمد صبحي: الأردن له مبادئ ثابتة لا تتغير وكنت دائما أقول انني عروبي وقومي ، ولو في زماننا هذا نتهم من هو عروبي وقومي بانه مختل ، فانا اكبر مختل في هذا الزمان ، فالاردن موقفها ثابت مع مصر ومع كل الدول العربية علي مر التاريخ ، وفي هذه الاحتفالية اقول ان من لا يعرف ماضيه لا يعيش حاضره ولا يبني مستقبله ومعني اننا نعي 100 عام لوطن فهذا دليل اننا نفخر بالاردن الان وسيفخر أحفادنا بالأردن كدولة عربية لم تمس شقيقة لها ولا تتخاذل في الوقوف بجانبها .