شكرا لقرائتكم خبر عن أدهم نابلسي فى أحدث ظهور بعد إعلان اعتزاله الفن.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر اسم المغني أدهم نابلسي التريندات مؤخرًا أكثر من مرة بعدما أعلن اعتزاله الفن من خلال فيديو نشره عبر حسابه على موقع "فيس بوك"، وفي أحدث ظهور لـ أدهم نابلسي، ظهر المغني المعتزل برفقة أحد اصدقائه في فيديو جديد والذي قال له "بحبك يا أخي.. مبسوط ليك.. الله يقويك"، ليرد أدهم عليه: "حبيبي".



احدث ظهور لادهم نابلسي

وكان الفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي ظهر في مقطع فيديو جديد متداول عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعى، وهو يؤم بالمصلين في صلاة العشاء بأحد المساجد، وتم تداول الفيديو مصحوبًا بتعليق من قام بتصويره، حيث كتب: "آخر شي توقعت اكتبه.. بس اليوم الإمام بصلاة العشاء كان أدهم نابلسي"، واختلفت الآراء حول الفيديو، حيث عبر البعض عن دهشتهم من التحول المفاجئ في حياة أدهم، والبعض الآخر عبروا عن دعمهم لقراره بعد اعتزاله الفن.

وأثار أدهم نابلسي جدلاً واسعًا خلال الفترة الماضية، بعد قرار اعتزاله الفن بشكل نهائي، حيث أشار إلى أنه "كان ينوي أن يتخذ هذه الخطوة منذ فترة، وذلك لأن الطريق الذي كان يسلكه لا يرضي الله".

وحذف الفنان أدهم نابلسى، كل فيديوهاته من على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بعد إعلان اعتزاله للفن، ولم يترك سوى فيديو إعلان اعتزال الفن، وهو ما أثار ضجة كبيرة، إذ قال في فيديو نشره على حسابه الرسمى عبر فيس بوك، : "هذا الفيديو لأقول لكم خبرًا سعيدًا جدًا بالنسبة إليّ، كل شخص لديه أهداف يريد تحقيقها في هذه الحياة، ولكن عندما نصل إلى الهدف ماذا سنشعر؟ الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة هو لإرضاء وعبادة رب العالمين".

وعن الضجة المصاحبة لاعتزاله الغناء، قال النابلسي في تصريحات لقناة أردنية إنه تحدث عن شيء يخصه هو فقط بأنه لم يكن مرتاحا وإنه مثل أي شخص يعمل بأي مجال ولا يشعر بالراحة به، وشعر بأنه لن يستطيع الاستكمال في هذا المجال، ولكن كلامه تم تفسيره بأكثر من طريقة، ومنها اتهامه بانه حرم الفن، مؤكدا انه غير مؤهل للحكم بهذه الأمور، قائلا :"أنا لا مفتي ولا شيخ .. أنا بني أدم بغلط وكنت بحكم علي نفسي".