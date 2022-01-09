شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تهنئ باسم مغنية بعيد ميلاده.. والأخير يرد: "كل الحب ليكى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النجمة نانسى عجرم، الفنان باسم مغنية بمناسبة عيد ميلاده، متمنية له المزيد من السعادة و النجاح.

وغردت نانسى، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "بعيدك بتمنالك السعادة اللي بتستاهلها، الحب اللي بتنشره وطبعًا النجاح اللي بيلبقلك، يزيدوا أضعاف وأضعاف أطيب التمنيات باسم"، ورد باسم، على تهنئه نانسى قائلاً: "كتير عزيزة على التغريدة نانسي كل الحب والهناء والسعادة لإلك ولعيلتك".



نانسى عجرم و باسم مغنية

وأحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلاً غنائيًا فى ليلة رأس السنة والتى أقيمت بالعين السخنة وحضور كامل العدد، وخطفت نانسي الأنظار بهتافات الإعجاب بمجرد صعودها على خشبة المسرح بجوار فرقتها الموسيقية، ومرتدية فستان نصفه أسود والآخر أبيض ومرددة لأغنية " ما تيجي هنا وأنا أحبك".

وأشعلت نانسي الحفل بباقة من أغانيها المميزة التي تألقت بها طوال مشوارها الفني منها "مين ده اللي نسيك"، "سلامات"، "آه ونص"، "إنت إيه" و"يا بنات" .. بالإضافة إلى"إنت مصري" التي أشعلت المزيد من آجواء الإثارة وغيرها مما قدمتها بناء علي رغبة الجمهور.

تخلل الحفل صعود المطرب والملحن محمد رحيم على خشبة المسرح بجوار نانسي التي من جانبها قدمته للجمهور وأشارت إلى أنهما سبق أن تعاونا معا في أغنية " الدنيا حلوة".