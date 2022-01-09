إعلامي مصري شهير يهاجم عمرو دياب : ” مجرد عضلات ولا صوت له “

كتب امير فتحي في الأحد 9 يناير 2022 02:58 مساءً - حل الإعلامي المصري ” مفيد فوزي ” ضيفا ببرنامج كلام الناس المذاع على قناة MBC مصر وتقدمه الإعلامية ” ياسمين عز ” .

وخلال اللقاء وجه مفيد فوزي انتقادات إلى مواطنه الفنان ” عمرو دياب ” علق من خلالها على صوت الأخير واتهمه بعدم ‏المشاركة في أي فعاليات قومية تتعلق ببلاده على عكس الفنان ” محمد منير ” .

فقال مفيد فوزي أن عمرو دياب لديه حضور إجتماعي فقط ولكنه لا يمتلك صوتا ولا يستمع له مضيفا : ” لم يشارك في أي شئ قومي متعلق بالبلد .. محمد منير غنى فرحة الصعيد تفتكري عمرو دياب على دماغه الصعيد .. لا إنسي ” .

وتابع : ” عمرو دياب عضلات وظريف وحضوره إجتماعي ” .. كما أشار مفيد فوزي إلى أن ما قدمه من قبل في مناسبات مثل إحياؤه لدورة الألعاب الإفريقية التي استضافتها مصر في عام 1991 لم تحدث دوي على حد وصفه .

وأضاف : ” إنما علي الحجار قيمة .. عبد الحليم حافظ عندما غنى عدى النهار في زمن النكسة كانت الناس تبكي .. هو أيقونة الشجن في حياتنا .. مفيش عبد الحليم حافظ مفيش الصوت اللي ممكن يذرف لدمعة من عينيكي ” .