شاهد.. عمرو دياب يغني لـ روان بن حسين في عيد ميلادها

كتب امير فتحي في الأحد 9 يناير 2022 02:58 مساءً - احتفلت الفاشينيستا والفنانة الكويتية روان بن حسين بعيد ميلادها الخامس والعشرين وشاركت متابعيها مقطع فيديو عبر حسابها على إنستغرام، علقت عليه بالقول: ”توقعوا من يحتفل معي الليلة بعيد ميلادي“، ليتبين أن النجم المصري عمرو دياب يقف إلى جانبها.

وفي التفاصيل التي حملها مقطع الفيديو، فقد ظهر الهضبة وهو يغني أغنية ”Happy Birthday“ للفاشينيستا الكويتية برفقة أصدقائها لتقوم بعدها بإطفاء شمعات كعكة الميلاد.

ويبدو أن هذه المفاجأة السارّة، قامت بإعدادها لها إحدى صديقاتها وتُدعى سلمى؛ إذ كتبت روان في تعليقها على الفيديو أيضا: ”شكرًا حبيبتي سلمى عالمفاجأة الحلوه“، واصفةً الفنان المصري بالمتواضع، حيث قالت: ”من أكثر الناس تواضعًا وأطيبهم“.

وعلى صعيدٍ آخر كانت الفاشينيستا الكويتية قد أعلنت منذ نحو أسبوعين عن قبولها بجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، ونشرت صورة لها وهي تحمل كارنيه الانتساب، وأعربت حينها عن سعادتها بذلك؛ إذ علقت“انتسبت رسميًا إلى جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، الحمدلله لك يارب“.