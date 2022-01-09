شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يهدى دورته الـ11 لهدى سلطان ومحمود مرسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في الدورة الحادية عشرة التي ستقام في الفترة من 4 إلى 10 مارس عام 2022 ومن المقرر إهداؤها إلى روح ثلاثة من كبار الفنانين الأفارقة الراحلين وهم: النجم الكبير الراحل محمود مرسي صاحب الأداء العبقري والمشوار السينمائي الثري بالأعمال المميزة، والمخرج الكبير الراحل محمد إسماعيل رائد السينما المغربية، والنجمة المصرية الراحلة هدى سلطان صاحبة الأداء التمثيلي والغنائي الأسطوري الفريد والمشوار الطويل في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة، وبهذه المناسبة يصدر المهرجان كتابا لها بعنوان "10 نساء في واحدة" تأليف الناقد الكبير كمال رمزي، وكتابا آخر عن النجم الكبير حسين فهمي الذي يمنحه المهرجان جائزة إنجاز العمر تأليف الناقد أحمد شوقي .



مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

كما يصدر المهرجان كتابًا عن المخرج الكبير وخبير السينما الأفريقية فريد بوغدير يتناول رحلته المميزة وأهم أعماله، وكتابا آخر عن حامل اسم الدورة المخرج السنغالي الراحل ديوب مامبيتي باللغتين الفرنسية والعربية تأليف الناقد السنغالي جبريل ساجنا، كما يصدر كتاب آخر عن الراحل المخرج الكبير الراحل شادي عبد السلام تأليف الدكتورة ميرفت كموني ويترجمه للعربية المخرج التونسي محمود جيمني .

وفي إطار شعار المهرجان حول إعادة اكتشاف مصر يصدر المهرجان كتابا بنفس الاسم لمجموعة من الكتاب باللغتين العربية والانجليزية، بالإضافة لإصدارات أخري ونشرات وملفات خاصة عن كل ما يخص الدورة الحادية عشرة.

كان المهرجان قد اطلق منذ فترة قصيرة بوستره الرسمي، كما أعلن عن شعار الدورة الجديدة وهو (إعادة اكتشاف مصر)، كما ستخصص مائدة مستديرة حول اهمية و جماليات مواقع التصوير للمساهمة في رفع الوعي العالمي تجاه مصر، وسيكرم المهرجان في دورته المقبلة النجم الكبير حسين فهمي بمنحه تكريم إنجاز العمر، وتكريم المخرجة أبولين تراوري من (بوركينا فاسو)، وتكريم النجم المصري عمرو سعد، وتحمل الدورة اسم المخرج السنغالي الراحل جبريل مامبيتي.