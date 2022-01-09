شكرا لقرائتكم خبر عن نجل عبد الرحمن أبو زهرة: والدى مصاب بكورونا ولكنه يتحسن بشكل سريع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، نجل الفنان الكبير لليوم السابع بأن والده مصاب بكورونا منذ ثلاثة أيام وهو حاليًا في المستشفى يتلقي العلاج وحالته في تحسن كبير، وأنه قد تلقي اللقاح منذ فترة وحصل علي الجرعات الثلاثة وآخر جرعة كانت التنشيطية يوم 27 ديسمبر الماضي، وطمأن نجل الفنان الكبير جمهوره قائلاً: الحمد لله صحته في تحسن شديد ويسير علي العلاج بشكل منتظم .

الفنان عبد الرحمن أبو زهرة اسمه بالكامل عبد الرحمن عبد الرحمن محمود أبو زهرة من مواليد محافظة دمياط عام 1934، وحصل على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1958، وعمل موظفًا في وزارة الحربية، ثم عين ممثلًا في المسرح القومي عام 1959

أول عمل مسرحي له كان مسرحية (عودة الشباب) لتوفيق الحكيم، وله عدة أعمال أخرى في المسرح منها (أقوى من الزمن، قريب وغريب).

لمع تلفزيونيًا بشدة، ومن أبرز المسلسلات التي شارك فيها (الملك فاروق، من أطلق الرصاص على هند علام، العميل 1001، سمارة، جحا المصري).

على صعيد السينما شارك في عشرات الأفلام منها (الجزيرة، حب البنات، بئر الحرمان، الحاسة السابعة)، كما قام بالأداء الصوتي لبعض أفلام الرسوم المتحركة كفيلم (علاء الدين) بجزأيه عامي 1992 و1994، ودور الأسد (سكار) في فيلم (الأسد الملك) من إنتاج ديزني عام 1994 النسخة العربية.