نشوب حريق في منزل الفنانة ” سهير رمزي “

كتب امير فتحي في الأحد 9 يناير 2022 01:35 مساءً - كشفت الفنانة المصرية ” سهير رمزي ” عن تعرض منزلها صباح اليوم إلى حريق بسبب بعض الأجهزة الكهربائية .
حيث نشرت سهير رمزي عبر حسابها على إنستجرام مقطع فيديو توضح من خلاله آثار الحريق على المنزل .
وكتبت سهير رمزي في تعليقها على الفيديو مطمئنة جمهورها ومتابعيها : ” الحمد لله نحن بخير وقدر الله وما شاء فعل ،، حريق بالمنزل اليوم صباحا ” .
وفي تصريحات صحفية لها قالت الفنانة سهير رمزي أن سبب الحريق يرجع إلى ” الدفاية ” وتمت السيطرة عليه .. وأكدت على أنه لا خسائر فى الأرواح ولكن هناك بعض الخسائر فى أثاث المنزل .
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