“غازلني زيادي”.. يارا تواصل رحلة النجاح بألبومها الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حققت أغنية النجمة اللبنانية يارا الجديدة “عازلني زيادي” أكثر من مليون مشاهدة بعد وقت قصير من صدورها على قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.

وكانت يارا قد تصدّرت “الترند” في “تويتر” ومؤشرات البحث في غوغل بعدما أصدرت أغنية “غازلني زيادي”. وتنافس الأغنية بقوّة في سباق الأغاني الأكثر استماعًا على تطبيق “أنغامي” في لبنان ومعظم البلدان العربية.

أغنية “غازلني زيادي” من كلمات تمام زليق وألحان طارق أبو جوده وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ، وتميّزت بأداء يارا الرائع، إذ قدّمت الأغنية بأسلوب فيه بعض الدلال بصوتها المميز.

وتعتبر هذه الأغنية هي الرابعة من ألبوم يارا (اللبناني – المصري) الجديد والذي يتضمن 8 أغنيات، منها ست أغنيات لبنانية إضافة الى أغنيتين مصريتين، من بينها “مليت”، أولى إصدارات هذا الألبوم والتي استطاعت أن تحقق أرقامًا ملفتة فور صدورها قبل شهر. ثم أغنية “بعدك هون” التي حققت أيضًا ارقامًا لافتة، وأغنية “السهرة هتحلو” باللهجة المصرية.