بلقيس في نجاح جديد.. “صابرة” ترند عربيًا وفي أوروبا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حققت أغنية “صابرة” للنجمة بلقيس فتحي أكثر من مليوني مشاهدة بعد يومين فقط من صدورها على قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.

واستطاعت الأغنية أن تتصدّر قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا على “يوتيوب” إذ احتلت المرتبة الأولى على “يوتيوب” في المغرب ومعظم البلدان العربية، إضافة إلى إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.

وتعاونت بلقيس في أغنية “صابرة” مع الملحن مروان أصيل، والشاعر الغنائي يونس آدم، والموزع الموسيقي أمين رحمون، والمخرج عبدالرفيع عبديوي، فيما تعتبر هذه الأغنية هي ثالث أعمالها باللهجة المغربية بعد أغنية “la vie”، وأغنية “تعالى شوف”.

يذكر أن بلقيس فتحي فاجأت جمهورها بالإعلان عن خوضها تجربة موسيقية جديدة تبدأ بها عامها الجديد 2022، وهي عبارة عن “كروس أوفر”، وتعتبر إحدى أشهر التجارب الفنية بالعالم، مشيرةً إلى أنه سيتم بث أولى حفلاتها الغنائية من خلال تلك التجربة، بدءاً من 18 يناير المقبل، مطالبةً جمهورها بالانضمام لهذه التجربة الحصرية.