منة شلبي تتهم ممرضتين بإهمال رعاية والدتها.. ما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حررت الفنانة المصرية منة شلبي، في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت محضرا تتهم فيه ممرضتين بالإهمال الطبي في متابعة والدتها الفنانة المعتزلة زيزي مصطفى، أثناء رعايتها خلال فترة مرضها بمنطقة الجونة بالغردقة.

واتهمت منة شلبي، الممرضتين في المحضر الذي حررته بقسم ثان الغردقة وحمل رقم 549 لسنة 2022، بالإهمال في علاج والدتها عندما كانت تعاني من جرح أثناء تواجدها بمنطقة الجونة، حيث قامتا باستخدام مياه ساخنة على الجرح بدلا من المياه الدافئة كما هو متبع طبيا مما أدى إلى تدهور الجرح والتسبب في تقيحه.

وتبين أن الممرضتين تابعتان لإحدى الشركات الطبية بمنطقة الجونة واستعانت بهما الفنانة لمتابعة وعلاج والدتها المريضة، بمحل إقامتها بمنطقة الجونة بالغردقة.

يذكر أن منة تستعد لمغادرة الجونة والتوجه إلى مدينة شرم الشيخ للمشاركة بمنتدى شباب العالم، وبعدها تبدا التحضير للسفر إلى لبنان لبدء تصوير مسلسلها الجديد “بطلوع الروح” المقرر عرضه في النصف الثاني من موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2022.

ويضم مسلسل بطلوع الروح العديد من النجوم، أبرزهم الفنانة إلهام شاهين وأحمد السعدني وجاري التعاقد حاليًا مع باقي أبطال العمل، وهو من تأليف محمد هشام عبيه، وإخراج كاملة أبو ذكري.