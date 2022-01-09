بالدوين يكشف تفاصيل تفتيش هاتفه في قضية مقتل مديرة التصوير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قال الممثل الأميركي أليك بالدوين إن أي إيحاء بأنه لن يمتثل لمذكرة تفتيش هاتفه هو”كذب” مؤكداً أن الطريقة الوحيدة لتكريم وفاة مديرة التصوير هالينا هتشينز هو “الكشف عن الحقيقة”.

وأصدرت السلطات الأميركية مذكرة في ديسمبر الماضي من أجل الحصول على الهاتف المحمول لبالدوين وتفتيشه كجزء من التحقيق الجاري بشأن مقتل هتشينز، وفقا لوكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وطلب مسؤولو إنفاذ القانون في ولاية نيومكسيكو الأميركية المساعدة من سلطات مدينة نيويورك لاستعادة هاتف الممثل أليك بالدوين فيما يتعلق بالتحقيق في حادث إطلاق النار أثناء تصوير فيلم “راست”، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على طلب المحققين تفتيش الهاتف.

ويعتقد أن هناك دليلاً على الهاتف يتعلق بالحادث حيث أطلق الرصاص من مسدس متسبباً في إصابة قاتلة لمديرة التصوير البالغة من العمر 42 عاما في فيلم “راست” الذي كان يجري تصويره في نيو ميكسيكو.

وتحدث بالدوين، 63 عاماً، بشأن أمر التفتيش عبر مقطع فيديو بثه عبر انستجرام، قال فيه : “أي إيحاء بأنني لن أمتثل للطلبات أو الأوامر أو مذكرات التفتيش المتعلقة بهاتفي ، هي هراء، وكذب”.

وكان بالدوين في موقع تصوير فيلم “راست” (صدأ) عندما قالت السلطات إن المسدس انطلق، مما أسفر عن مقتل مديرة التصوير هتشينز وإصابة المخرج جويل سوزا.