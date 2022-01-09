شكرا لقرائتكم خبر عن حريق منزل سهير رمزى.. والفنانة تعلق: قدر الله وما شاء فعل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة سهير رمزى عن تعرض منزلها لحريق، صباح اليوم، نتج عنه تلفيات في المنزل، ولكن لم يصب أي أحد بأذى نتيجة الحادث.

ونشرت سهير رمزى عبر حسابها على إنستجرام، فيديو لآثار الحريق الذى نشب في منزلها، وعلقت عليها: "الحمد لله نحن بخير وقدر الله وما شاء فعل، حريق بالمنزل اليوم صباحا".

في سياق آخر، تجسد الفنانة سهير رمزى ضمن أحداث مسلسل "القاتل الذى أحبنى" والدة بطل العمل الفنان هانى رمزى، وهى أم متهورة يحدث بينها وبين ابنها عددًا من المواقف الكوميدية التي يحبها الجمهور.



حساب سهير رمزى على انستجرام

مسلسل "القاتل الذى أحبه"، وهو تأليف صلاح عربى، وإخراج عمروعابدين، ويشارك في بطولته كل من الفنان هانى رمزى وسهير رمزى وصلاح عبد الله، أحمد فؤاد سليم، محمد أبو داوود، رانيا منصور، لقاء سويدان، وفاء سالم، محسن منصور، دنيا ماهر، ياسر فرج، هبة الهوارى وعدد آخر من الفنانين.

وانتشرت مؤخرًا صورة متداولة للنجمة الكبيرة سهير رمزى على مواقع التواصل وزعم البعض من خلالها أن علامات البهاق تظهرعلى جسدها لكنها أكدت فى تصريحات لـ"الخليج 365" عدم معاناتها من مرض البهاق، موضحة أن كل ما حدث أنها استعملت "كريم" منتهى الصلاحية وهو ما تسبب في ذلك "وتشكر ربنا على كل شيء".

وكان آخر أعمال سهير رمزى مسلسل "قصرالعشاق" الذى عرض في شهر رمضان 2017، وشارك في بطولته فاروق الفيشاوى، عزت العلايلى، بوسى، رانيا فريد شوقى، كمال أبو رية، أحمد وفيق، ميسون أبو أسعد، ريم هلال، فاطمة الكاشف، كلوديا، حسناء سيف الدين، هدى الادريسى، مفيد عاشور وتأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد صقر.