شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى وضع حجر أساس السد العالى.. أفلام وأغانٍ تطرقت لأهميته ودوره التاريخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع وضع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حجر الأساس لواحد من أهم المشاريع في تاريخ مصر، وهو مشروع السد العالى، إذ وضع حجر الأساس في مثل هذا اليوم من عام 1960، أي قبل 62 عامًا بالتحديد، ليبدأ العمل في مشروع أعاد على مصر فوائد عديدة بمجرد الانتهاء من بنائه وحتى الآن.

ولم يغفل الفن المصرى عن التطرق إلى مشروع السد العالى، خلال فيلمين تطرقا له، بالإضافة إلى أغانى تغنت به نرصدها في التقرير التالى.



جمال عبد الناصر يضع الحجر الاساس

فيلم "الحقيقة العارية"

أهم الأفلام التي تطرقت إلى السد العالى، وذلك بعدما تم عرضه نهاية عام 1963، وتدور أحداثه حول الفنانة ماجدة التي تصطحب وفد سياحي لزيارة السد العالى وهناك تلتقي بالمهندس الذى يلعب دوره إيهاب نافع، الفيلم يبرز خلال مشاهده لحظات تاريخية في بناء السد العالى مثلما يظهر خلال كافة أحداثه، وهو من بطولة ماجدة، وإيهاب نافع، وسهام فتحي، وفاتن الشوباشي، وعبد المنعم إبراهيم، وصلاح نظمي، وهو من تأليف محمد عثمان، وسيناريو وحوار وجيه نجيب، وإخراج عاطف سالم.



فيلم الحقيقة العارية

فيلم "الناس والنيل"

بعد 9 سنوات من عرض فيلم "الحقيقة العارية"، عُرض فيلم الناس والنيل عام 1972، والذى سلط الضوء على أهمية مشروع السد العالي، حيث تدور أحداثه عندما يتم تحويل مجرى نهر النيل عام 1964، من خلال تسليط الضوء على قصة الطبيب «أمين» الذي يلتحق بالعمل في السد من أجل خدمة العاملين فيه.

الفيلم من بطولة سعاد حسني، وعزت العلايلي، وصلاح ذو الفقار، ومحمود المليجي، وهو من تأليف نيكولاي فيجوروفسكي وسيناريو وحوار حسن فؤاد وإخراج يوسف شاهين.



فيلم الناس والنيل

أم كلثوم وعبد الحليم حافظ

ومثلما كان الحال مع السينما تطرقت الأغانى لأهمية السد العالى على لسان أيقونتى الغناء عبد الحليم حافظ وأم كلثوم، فالبداية من الأول الذى تطرق له بأغنيته الشهيرة "حكاية شعب" في حين غنت أم كلثوم أغنية "قصة سد".