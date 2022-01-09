عضلات فقط ولا صوت له.. تفاصيل هجوم مفيد فوزي على عمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

شن الإعلامي مفيد فوزي هجوما حادا على الفنان عمرو دياب، ووصفه إنه فنان بلا صوت.

الإعلامي مفيد فوزي، خلال ظهوره مساء أمس السبت، في برنامج "كلام الناس"، المعروض على قناة "إم بي سي مصر"، قال: "عمرو دياب من الممكن أن يظهر مع فتاة جميلة، وحضوره اجتماعي فقط، لكن لا صوت له، ولا أسمعه، ولم يشارك في أي فعالية قومية تتعلق بالبلد".

وتابع: "هو عضلات وظريف وحضوره اجتماعي، لكن عضلات فقط، وقدم قبل كده أغاني وطنية، لكن لم تحقق صدى، وهو ليس مثل المطرب علي الحجار الذي يُعد قيمة".

مفيد فوزي أضاف: "محمد منير، غنى (فرحة الصعيد)، لكن هل تعتقدي أن عمرو دياب مهتم أساسا بما يحدث في الصعيد إنجازات، إنسي".

الإعلامي مفيد فوزي، كان خلال ظهوره في نوفمبر الماضي، مع في برنامج "نص الكلام" المعروض عبر قناة النهار، شن هجوما أيضا على الفنان عمرو دياب.

وقال مفيد فوزي: "السيد عمرو دياب اجتماعيا 100%، وعضلاته رائعة، وظهوره الاجتماعي هايل، إنما متفرضش عليا إن أنا أديله ودني. لن تنزل دمعة ولن تخذلني دمعة لو غنى عمرو دياب".

الفنان عمرو دياب، يستعد لإحياء حفل غنائي في دبي يوم 15 يناير الجاري، ونفذت تذاكر الحفل فئة vip بعد طرحها بـ 48 ساعة.

ووضعت الشركة المنظمة للحفل، شروطا صارمة للحضور، أبرزها إجراء تحليل PCR الخاص بكورونا قبل الحفل بـ 24 ساعة إلى جانب الحرص على ارتداء الكمامة طوال الحفل.