طفل الغزالة رايقة.. آخر تطورات حالة محمد أسامة الصحية (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكد مصطفى شقيق الطفل محمد أسامة، المعروف بطفل "الغزالة رايقة" أغنية فيلم "من أجل زيكو"، أن شقيقه بات في حالة صحية أفضل.

وقال مصطفى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الحمد لله محمد تحسنت حالته الصحية جدًا وبقى زي الفل تمام"، وأشار إلى أن شقيقه لم يمكث سوى ساعة واحدة فقط في المستشفى، وذلك قبل 4 أيام تقريبا.

وعن أعماله الفنية المُقبلة، أشار مصطفى إلى أن حتى الآن ليس هناك جديدا يمكنه الإفصاح عن تفاصيله.

وخضع الطفل محمد أسامة صاحب أغنية "الغزالة رايقة"، للعلاج في منزله، الأيام الماضية بعد تعرضه لوعكة صحية.

وأضاف مصطفى في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365": "محمد اشتكى من ضيق في التنفس، وبعد الكشف تبين إصابته بنزلة برد، وعاد لمواصلة العلاج في المنزل".

ويحقق محمد أسامة نجاحا كبيرا من خلال أغنية "الغزالة رايقة" مع الفنان كريم محمود عبدالعزيز، من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى.