سيرين عبدالنور ترقص على "الغزالة رايقة".. فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة اللبنانية دنيا سمير غانم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو لها من أحد أعمالها وهي ترقص على أغنية "الغزالة رايقة".

وعلقت سيرين على الفيديو قائلة: "الغزالة رايقة"، وحاز مقطع الفيديو على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن سيرين عبدالنور حلت ضيفة مؤخرا على برنامج "أبلة فاهيتا- لايف من الدوبلكس" وحققت الحلقة نسب مشاهدة عالية.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية مسلسل "دور العمر" وهو من بطولة: عادل كرم، طلال الجردي، نوال كامل، سعيد سرحان، فؤاد سمين، ومن إخراج سعيد الماروق.