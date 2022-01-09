فن ومشاهير

سيرين عبدالنور ترقص على "الغزالة رايقة".. فيديو

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محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة اللبنانية دنيا سمير غانم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو لها من أحد أعمالها وهي ترقص على أغنية "الغزالة رايقة".

وعلقت سيرين على الفيديو قائلة: "الغزالة رايقة"، وحاز مقطع الفيديو على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن سيرين عبدالنور حلت ضيفة مؤخرا على برنامج "أبلة فاهيتا- لايف من الدوبلكس" وحققت الحلقة نسب مشاهدة عالية.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية مسلسل "دور العمر" وهو من بطولة: عادل كرم، طلال الجردي، نوال كامل، سعيد سرحان، فؤاد سمين، ومن إخراج سعيد الماروق.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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