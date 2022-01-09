سعد رمضان: الايجابية دائماً تربح

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 يناير 2022 12:14 مساءً - منذ ساعة واحدة

يمضي الفنان اللبناني سعد رمضان إجازته في “الآلب”. في وهذا المجال، نشر سعد صوراً له على وسائل التواصل الاجتماعي ويبدو أنه يستمتع بلون الثلج الابيض. وعلق سعد على الصور قائلاً: “الايجابية دائماً تربح”. وابدى المتابعون اعجابهم بإطلالة سعد متغزلين بجماله.

يذكر أن سعد أطلق سابقاً أغنية جديدة بعنوان “مو عيبك” في شهر كانون الاول وذلك عبر قناته الخاصة على “يوتيوب” وهي من كلمات محمد القاسمي، ‎الحان ابراهيم الغانم و‎توزيع وليد سلطان. وحققت الأغنية بعد ساعات قليلة على طرحها نسبة مشاهدات كبيرة.

من جهة أخرى، كان قد علّق سعد في الحديث عن امكانية اعتزال الفن اسوة بالفنان المعتزل أدهم نابلسي، بالقول: “اي فنان يفكر في وقت من الأوقات بالاعتزال، فالفن صعب والاستمرارية كذلك، لكن بالنسبة لي الفن شغف بالحياة وهو مثل الهواء الذي أتنفسه”.

وأضاف: “من الممكن ان أعتزل بيوم من الايام ولكن هذا القرار ليس قريبا، فأنا قريب من ربي والفن لم يبعدني يوما عن الصلاة وانا شخص مؤمن”.