أصالة تتلقى رسالة مفاجئة من ابنتها.. ماذا قالت؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تلقت الفنانة السورية أصالة نصري رسالة مفاجئة من ابنتها شام الذهبي عبر صفحتها على تطبيق انستغرام. وعبّرت الخيرة في الرسالة عن فخرها وحبها لوالدتها بكلمات مؤثرة جدًا.

شام نشرت صورة لوالدتها بشعرها الصبياني القصير وعلقت قائلةً: “انت كل شيء حلو بهالدنيا.. كل ما بكبر وبشوف من هالدنيا اشكال والوان… كل ما بقدّر كل تفاصيلك العظيمة.. الاصالة عنوان قلبك وروحك النقي اللي قدرتي بجهد خارق اتحافظي عليه مهما الدنيا ورجتك من سوء”.

وأضافت: “دائما بتشوفي الخير وايمانك بالله مش بس كلام هو الحقيقة والسر وراء كل محنك وطلوعك منها اقوى واجمل وانقى. انا اليوم حابة احكي عن تربيتك اللي، الي كانت جزء كبير منها شخصيتك قدامي الطموحة، الحنونة، المحبة، المسامحة”.

وتابعت: “عمري ما شفت غير ست اصيلة ونقية من جوة، دائما بتقومين وبتبهريني بكم الصفاء والمحبة اللي بتشكل كل تفاصيلك”.

وختمت رسالتها قائلة: “انا بفتخر اني كون بس بنت اصالة. وبعمل جهدي والله دائما يقدرني اني اكون مستحقة لهذا اللقب! بنت اصالة وبفتخر”.

وكانت أصالة نشرت صورة مع زوجها الشاعر العراقي فائق حسن وهما يضعان الخوذة في الطريق ويخوضان مغامرة ركوب الدرّاجة النارية وعلقت عليها: “معه كل شيء بعيشه لأول مرة وأحلى مرة”.