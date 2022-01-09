إيلين سيغارا تواعد جمهورها بأمسية رائعة في دبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحيي المغنية الفرنسية العالمية إيلين سيغارا ليلة غنائية مميّزة في دبي مساء 12 يناير الجاري على مسرح The Theater، حيث ستلتقي محبيها ضمن عروض “غي وأصدقاؤه” وستقدّم باقة من أشهر أغنياتها.

ووعدت إيلين سيغارا التي تخطّت مبيعات ألبوماتها 10 ملايين ألبوم محبيها بأجواء أكثر من رائعة خلال العرض المميّز الذي ستحييه في دبي.

وتملك إيلين سيغارا سجلا موسيقيا حافلًا بالجوائز والنجاحات، فقد أصدرت ألبومات وأغانٍ تصدّرت أعلى المراتب، وأحيت حفلات موسيقية إلى جانب أهمّ الأسماء مثل مغنّي الأوبرا أندريا بوتشيللي وفرقة إيل ديفو الأوبرالية. باختصار، الضيوف على موعد مع سهرة من العمر تحييها هذه الفنّانة الكبيرة!