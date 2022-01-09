دنيا سمير غانم تتخطى أحزانها وزوجها يفاجئها بهذه المناسبة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت الفنانة المصرية دنيا سمير غام الجمهور والمتابعين عبر حسابها في موقع “إنستغرام” بصور كشفت من خلالها عن مفاجأة كانت قد أعدّها لها زوجها الإعلامي المصري رامي رضوان.

وظهرت دنيا سمير غانم في الصور مع زوجها رامي رضوان ومجموعة من أصدقائها بأحد المطاعم، كاشفة أن زوجها أعد لها مفاجأة لطيفة بمناسبة يوم ميلادها، وعلقت قائلةً: “رامي قال لي اننا خارجين نتعشي انا و هو بس عشان نحتفل ب عيد ميلادي لإني يومها كنت مسافرة ورحت لقيت كل أصحابي اللي انا بحبهم مستنيينا وكلهم حسيت في عنيهم اد ايه هم نفسهم أكون سعيدة”.

وأضافت: “شكرا جدا لكل أصحابي واخواتي .. ربنا يخليكوا ليا وشكرا يا رامي يا حبيبي على المفاجأة الجميلة .. ربنا يحفظك ويسعدك ويخليك لينا”.

ولاقت صور دنيا سمير غانم مع زوجها وأصدقائها تفاعلًا واسعًا من المتابعين، إذ تمنوا لها السعادة دائمًا والخروج من أحزانها بفقدان والديها النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، من خلال استمرارها في التواصل معهم على مواقع التواصل الإجتماعي.