شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فؤاد سليم والد هانى رمزى وزوج سهير رمزى فى مسلسل "القاتل الذى أحبنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان أحمد فؤاد سليم ضمن أحداث مسلسل "القاتل الذى أحبنى" شخصية والد بطل العمل الفنان هانى رمزى، وزوج الفنانة سهير رمزى الذى يحدث بينهم عدد من المواقف التى تقلب الأحداث فى إطار كوميدى.

كان النجم هانى رمزى قد انتهى من تصوير مسلسل "القاتل الذى أحبنى" منذ أيام، داخل المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وجمعت المشاهد الأخيرة بينه وبين معظم فريق العمل منهم الفنانة الكبيرة سهير رمزى، والفنانون أحمد فؤاد سليم ومحمد جمعة ولقاء سويدان، ومن المقرر عرض العمل خلال أيام على إحدى المنصات الإلكترونية.

ويشهد العمل عودة قوية للثنائى هانى رمزى والمخرج عمرو عابدين، واللذين قدما قبل سنوات مسلسلى "مبروك جالك قلق" عام 2005 و"عصابة بابا وماما" عام 2009، حيث دارت أحداث العملين فى أجواء كوميدية، وحققا نجاحًا كبيرًا للغاية.

يذكر أن مسلسل "القاتل الذى أحبنى" من تأليف صلاح عربى، وإخراج عمروعابدين، ويشارك في بطولته سهير رمزى، صلاح عبد الله، أحمد فؤاد سليم، محمد أبو داوود، عمرو صحصاح، رانيا منصور، لقاء سويدان، وفاء سالم، محسن منصور، دنيا ماهر، ياسر فرج، عبير منير، هبة الهوارى وعدد آخر من الفنانين.