إختبر ذكائك وتعرف عليها: هذه الطفلة أصبحت ممثلة وعارضة أزياء ومقدمة برامج مصرية شهيرة خالتها صفاء أبو السعود

كتب امير فتحي في الأحد 9 يناير 2022 03:54 صباحاً - عادة ما يحب الفنانين والفنانات مشاركة صورهم النادرة في مراحل عمرية مختلفه مع جمهورهم، ومن بينهم الفنانة المصرية “أروى جودة” التي فتحت صندوق ذكرياتها ونشرت صورة لها وهي طفلة مع عائلتها.

كما قامت عدد من الصفحات على السوشيال ميديا، بإعادة نشر تلك الصورة التي تظهر فيه أروى طلفة صغيرة في عقدها الأول، بصحبة عائلتها، المتمثلة في والديها وشقيقتها الكبري. التى بدت تشبهها تمامًا.

ولاقت تلك الصورة إعجابًا كبيرًا وعدد هائل من التعليقات التي أكدت أن الفنانة رغم طفولتها إلا أنه كانت تمتاز بجاذبية وجمال خاص، وأكدوا أنها تشبه والدتها بشكل كبير كما أكدوا أن ملامحها لم تتغير كثيرًا بمرور الزمن.

صورة نادرة للفنانة «أروى جودة» مع عائلتها

ولدت الفنانة وعارضة الأزياء العالمية أروى جودة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية عام 1984. وهي ابنة أخت الفنانة صفاء أبو السعود، بدايتها كانت من خلال عروض الأزياء حيث شاركت في العديد من المسابقات منذ أن كانت في الثانية عشر من عمرها. عاشت أروى معظم طفولتها ومراهقتها في السعودية لتعود إلى مصر من أجل دراستها الجامعية وانضمت للأكاديمية البحرية قسم تسويق.

عام 2004 حصلت على جائزة أفضل عارضة أزياء في العالم ما لفت إليها الأنظار. عام 2005 شاركت في أول أعمالها السينمائية وهو فيلم “منتهى اللذة” مع حنان الترك ومنة شلبي ويوري مرقدي ومن إخراج منال الصيفي. عام 2006 شاركت في الفيلم الاستعراضي “مافيش غير كده” مع نبيلة عبيد وخالد أبو النجا ومن إخراج خالد الحجر.

عام 2008 شاركت في فيلم “على جنب يا أسطى” مع أشرف عبد الباقي وآسر ياسين وروجينا ومن إخراج سعيد حامد. وفي نفس العام شاركت في فيلم “زي النهاردة” مع بسمة وأحمد الفيشاوي وآسر ياسين ومن إخراج عمرو سلامة. عام 2009 شاركت في فيلم “العالمي” مع يوسف الشريف ودلال عبد العزيز ومن إخراج أحمد مدحت. عام 2010 شاركت في فيلم “الوتر” مع مصطفى شعبان وغادة عادل وإخراج مجدي الهواري.

عام 2011 شاركت في أول أعمالها الدرامية وهو مسلسل “المواطن أكس” مع محمود عبد المغني وعمرو يوسف ومن إخراج عثمان أبو اللبن ومحمد بكير. عام 2012 شاركت في مسلسل “الخطوط الحمراء” مع أحمد السقا ومن إخراج أحمد شفيق ومسلسل “نابليون والمحروسة” مع ليلى علوي وسوسن بدر وإخراج شوقي الماجري.

لأورى جودة تجربة في مجال تقديم البرامج التلفزيونية، حيث قدمت في نهاية عام 2012 وبداية عام 2013 تجربة جديدة من خلال تقديمها لبرنامج المواهب الشهير أحلى صوت The Voice على شاشة قناة MBC، ولاقت بها نجاحًا كبيرًا ثم توالت عليها الأعمال الفنّية التى كان آخرها مسلسل «حرب أهلية»، في موسم رمضان 2021

أروى جودة تنعي مها أبو عوف

نعت الفنانة، أروى جـودة، الفنانة الكبيرة الراحلة مها أبو عوف، ونشرت صور لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت معلقة من خلال الصور: “خبر مفجع فراقك يا مها.. اجمل اخت و الطف صديقة، إينما تواجدتي، تواجدت معك البهجة و القصص المضحكة.. و ان وجدتي احد منا حزين لم تتأخري لمواساته و التخفيف عنه.. وداعاً يا ارق أم و اجدع انسانة.. الله يرحمك و يغفرلك يا رب و يجعل مثواكي الجنة.. اللهم الهم ابنها شريف الشربيني و اخواتها و كل من يحبها الصبر و السلوان.. إنا لله و إنا إليه راجعون.. نسألكم الفاتحة فضلاً و ليس امراً”.

آخر أعمال أروى جودة في السينما والدراما

يُشار إلي أن شاركت الفنانة أروي جودة أخر أعمالها في السينما، من خلال فيلم «أعز الولد»، والذي طرح في 19 مارس 2021.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، والذي يضم عدد كبير من النجوم، من بينهم «ميرفت أمين، ودلال عبد العزيز، ومني ذكي، وشيرين، وإنعام سالوسة، وسامي مغاوري، وأمينة خليل، ورجاء الجداوي» وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف شريف نجيب، وإخراج سارة نوح.

ويعد مسلسل «حرب أهلية» للنجمة يسرا أخر أعمال أروي جودة الدرامية، الذي عرض في الموسم الرمضاني 2021.

وتدور أحداث المسلسل حول سيدة تضطرها الظروف لترك ابنتها وهي صغيرة فتشب حاقدة عليها، وتتعرض السيدة للخداع من قبل طبيبها النفسي وزوجها.

ويشارك في مسلسل «حرب أهلية» عدد من الفنانين، من بينهم «يسرا، وباسل خياط، وجميلة عوض، ومايان السيد، وسينتيا خليفة، وخالد حجاج، ورشدي الشامي» وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عادل سلطان، وإخراج سامح عبد العزيز.

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